На Кубани при странных обстоятельствах умерла беременная 35-летняя многодетная мать

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-17T14:11:49+03:00

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Трагедия произошла вчера, 16 декабря, в станице Ладожской. К 35-летней женщине, матери четверых детей, вызвали скорую. На 25-26 неделе беременности у нее началось сильное кровотечение. Но спасти ее не удалось.

Есть версия, что женщина не стояла на учете у специалиста. Кроме того, соседи семьи свидетельствуют о том, что кровотечение могла спровоцировать ссора с мужем или даже его рукоприкладство.

- По данному факту начата проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ЧП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU