На Кубани при странных обстоятельствах умерла беременная 35-летняя многодетная мать
Трагедия произошла вчера, 16 декабря, в станице Ладожской. К 35-летней женщине, матери четверых детей, вызвали скорую. На 25-26 неделе беременности у нее началось сильное кровотечение. Но спасти ее не удалось.
Есть версия, что женщина не стояла на учете у специалиста. Кроме того, соседи семьи свидетельствуют о том, что кровотечение могла спровоцировать ссора с мужем или даже его рукоприкладство.
- По данному факту начата проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ЧП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU