В Краснодаре объявили номинантов премии «Спортсмен Кубани-2019»

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-17T15:07:09+03:00

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В Краснодаре объявили номинантов ежегодной премии «Спортсмен Кубани-2019». По итогам спортивного года десятку лучших определяют спортивные журналисты, а победителя определяют болельщики в результате онлайн-голосования. Действующий обладатель премии – футболист «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский.

- Каждый из десяти номинантов проделал колоссальную работу в этом году, он уже герой уходящего года, - прокомментировал руководитель краевой федерации спортивных журналистов Максим Осадник.

Имена номинантов назвали олимпийские чемпионы Ирина Караваева и Арсен Галстян. В десятку лучших спортсменов Кубани по итогам 2019 года вошли футболист «Краснодара» Матвей Сафонов, чемпион мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников, вице-чемпион мира по греко-римской борьбе Степан Маранян, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Екатерина Полещук, вице-чемпионка мира по гребле на каноэ Олеся Ромасенко, чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов, вице-чемпионка мира по прыжкам на батуте Сусана Кочесок, чемпион мира по прыжкам на академической дорожке Александр Лисицын, вице-чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков и гандболистка «Кубани», бронзовый призер чемпионата мира Ярослава Фролова.

Голосование болельщиков откроется 18 декабря и продлится до 29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU