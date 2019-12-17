Спортивный новый год в Геленджике

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-17T15:36:34+03:00

Любителей здорового образа жизни в преддверии самого долгожданного праздника в году и новогодние каникулы ожидает много интересного

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21 декабря желающие смогут принять участие в спортивно-развлекательном мероприятии «Новогодние гонки», которое пройдет в формате квест-игры. Командам-участницам будет предложено выполнить задания на новогоднюю тематику на 10 тематических станциях. Для участия необходимо зарегистрировать команду в составе 10 человек до 20 декабря по номеру телефона +7(988) 313-92-67 и в день соревнований. Начало мероприятия в 14.30 на Центральной площади (регистрация с 14.00).

25 декабря состоится фестиваль «В Новый год с ГТО». Сдать нормы ГТО смогут все желающие жители муниципалитета в возрасте от 18 до 60 лет прямо на Центральной площади. Для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте ГТО, а также получить допуск врача. Начало мероприятия в 12.00.

В последнюю субботу этого года, 28 декабря, любителей активного отдыха приглашают принять участие в забеге Дедов Морозов. Сказочным героям предстоит преодолеть дистанцию в 3 километра по набережной курорта. Старт забега в 12.00 на Центральной площади, регистрация в 11.00.

Ну а в первый день Нового 2020 года пройдет традиционная антиалкогольная акция-забег «День здоровья». Задать правильный импульс на весь год, стать примером для подражания может каждый. Старт в 11.00.

2 января 2020 года здесь же на главной площади курорта в 11.00 и 13.00 пройдет новогодняя спортивная программа для детей «На праздничной волне».

3 января в 12.00 на Центральном пляже состоится турнир по пляжному мини-футболу среди детских команд на призы Снегурочки.

ИСТОЧНИК KP.RU