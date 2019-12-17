Обманутые дольщики смогут не платить налоги на компенсации

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-17T15:42:13+03:00

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Такие поправки в Налоговый Кодекс приняли в Государственной Думе.

Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Володин. Компенсации начали выплачивать с 1 декабря 2019 года. Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя значимость этих поправок, подчеркнул, что это справедливое и нужное решение, так как лишние финансовые обременения в этом случае неуместны. Люди, оставшиеся без денег и жилья, должны получить компенсации в полном объеме.

На краевом уровне на решение проблемы обманутых дольщиков направлен дополнительно миллиард рублей: на одной из недавних сессий ЗСК по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева были приняты корректировки в региональную госпрограмму комплексного и устойчивого развития края в сфере строительства и архитектуры. Средства в форме имущественного взноса получит «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Это не единственное, что было сделано для поддержки пострадавших участников долевого строительства в этом году.

Ранее Законодательное Собрание приняло изменения в статью 1 закона Краснодарского края «О предоставлении юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения» и в закон Краснодарского края «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов». Поправки дают возможность инвесторам достраивать дома обанкротившихся застройщиков, а дольщикам таким образом все же получить долгожданное жилье.

В краевом парламенте понимают остроту проблемы и то, что за один день ее не решить. Сейчас по всей стране юристы и специалисты по праву стараются урегулировать ее на законодательном уровне, выстроить такую систему, при которой было бы невозможно само возникновение подобной ситуации, объяснил Юрий Бурлачко. Например, сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предусматривает повышение прозрачности деятельности застройщиков. Документ устанавливает право дольщиков на возмещение за счет компенсационного фонда. Причём это не зависит - платил ли застройщик-банкрот взносы в этот фонд. Таким образом создаются дополнительные механизмы защиты членов ЖСК.

ИСТОЧНИК KP.RU