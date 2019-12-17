Тариф новогодний: жители Кубани смогут бесплатно позвонить Деду Морозу

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-17T16:31:09+03:00

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Компания МТС для всех жителей России запустила «прямую линию» с Дедом Морозом. Жители Краснодарского края могут услышать в трубке поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с 17 декабря текущего года по 31 января 2020 г.

Для этого необходимо позвонить на короткий номер для абонентов МТС - 0-2020, звонок на него бесплатный для владельцев любых тарифов. Абоненты сторонних операторов также смогут получить поздравления волшебного дедушки, позвонив по номеру +7(915)005-2020. Стоимость разговора будет эквивалентна звонку на московский номер МТС.

Всех позвонивших на новогодний номер Деда Мороза ждут приятные подарки – SMS-сообщение со ссылкой на скачивание новогодних масок для Instagram, стикеров и открыток для популярных мессенджеров.

ИСТОЧНИК KP.RU