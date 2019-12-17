На Кубани запретят продажу снюса

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-17T16:40:04+03:00

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Губернатор Краснодарского края выступил за полный запрет никотинсодержащих жевательных смесей, широко известных среди несовершеннолетних как снюс. Вениамин Кондратьев уже внес в ЗСК проект соответствующего закона.

- В городе Горячий Ключ уже есть случай тяжелейшего отравления снюсом, и мы не можем просто смотреть, как травятся наши дети. Продажу жевательных табачных смесей с никотином нужно не просто ограничить, а полностью запретить на территории Кубани, - заявил глава региона.

Вероятно, документ будет принят на внеочередной сессии ЗСК. Вместе с тем, по словам Кондратьева, в крае пройдут масштабные рейды по торговым точкам около школ, социальных учреждений и спортивных клубов с участием сотрудников полиции и регионального управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU