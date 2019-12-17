2019-12-17T17:16:46+03:00
Общество

В Краснодаре запретят парковаться на улице Садовой

Новые знаки появятся с 20 января
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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По обеим сторонам улицы Садовой на участке от Северной до Новокузнечной нельзя будет парковать машины. Дорожные знаки здесь установят с 20 января.

- Ограничительные меры применяются для исключения стоянки транспорта на проезжей части с созданием препятствий для движения трамваев и других участников дорожного движения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В администрации города добавили, что водителям стоит быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что власти Краснодара рассказали, какие зеленые зоны благоустроят в 2020 году. Краснодару выделены 245,5 миллионов рублей. Это Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне, вторую очередь Вишняковского и Дмитриевский скверы. Обязательным условием финансирования этих работ из федерального бюджета является местное в нем участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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