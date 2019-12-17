2019-12-17T17:23:30+03:00
Общество

В Краснодаре утром 1 января пройдет забег на 2020 метров

Массовые мероприятия запланированы по всему краю
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяФото: пресс-службы администрации Краснодарского края
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В новогодние праздники на Кубани пройдет множество массовых мероприятий. Одними из самых интересных станут шествия Дедов Морозов и Снегурочек – в Краснодаре оно стоится 21 декабря на улице Красной. А в первый день нового года в 10 часов в краевом центре пройдет забег на 2020 метров.

В Геленджике 28 декабря состоится зимний карнавал, а в Сочи-Парке пройдет целая череда праздничных гуляний. Все аттракционы будут работать в праздники.

Кроме того, впервые в новогодние праздники будет открыт для посещения этнографический выставочный комплекс «Атамань» Темрюкского района. Знаменитая казачья станица ждет посетителей со 2 по 12 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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