В Приморско-Ахтарске полицейские спасли жизнь мужчине с сердечным приступом

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-17T17:25:00+03:00

Он лежал на тротуаре без движения

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На лежащего на тротуаре одной из улиц Приморско-Ахтарска мужчину прохожие сразу обратили внимание. Но подойти к нему не решались, многие из них подумали, что он просто пьян и прилег отдохнуть.

К счастью, его заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находившиеся на маршруте. Старшие сержанты полиции Сергей Ступак и Вячеслав Агашков увидели, что мужчина нуждается в срочной помощи – он был в сознании, но не мог ничего объяснить и с трудом двигался.

- Полицейские помогли ему подняться, погрузили в служебный автомобиль и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Врачи диагностировали сердечный приступ и немедленно доставили прохожего в реанимацию.

Со слов врачей, малейшее промедление могло стоить пациенту жизни. Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских трагедии удалось избежать. Жизни мужчины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU