В Приморско-Ахтарске полицейские спасли жизнь мужчине с сердечным приступом
На лежащего на тротуаре одной из улиц Приморско-Ахтарска мужчину прохожие сразу обратили внимание. Но подойти к нему не решались, многие из них подумали, что он просто пьян и прилег отдохнуть.
К счастью, его заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находившиеся на маршруте. Старшие сержанты полиции Сергей Ступак и Вячеслав Агашков увидели, что мужчина нуждается в срочной помощи – он был в сознании, но не мог ничего объяснить и с трудом двигался.
- Полицейские помогли ему подняться, погрузили в служебный автомобиль и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Врачи диагностировали сердечный приступ и немедленно доставили прохожего в реанимацию.
Со слов врачей, малейшее промедление могло стоить пациенту жизни. Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских трагедии удалось избежать. Жизни мужчины ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU