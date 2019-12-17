2019-12-17T17:48:42+03:00
Общество

В Сочи пустят дополнительные поезда

Изменения произойдут в период новогодних праздников
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochilens.ruФото: sochilens.ru
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20 декабря в первый рейс отправится поезд №18/17 «Лыжная стрела», который свяжет Ростов-на-Дону и горнолыжный курорт «Роза Хутор». Поезд будет курсировать ежедневно с 20 декабря по 7 января. Исключение составит 31 декабря.

- Поезд сформирован из купейных, плацкартных и СВ вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами. В штабном вагоне предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки горнолыжного инвентаря, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Всего в направлении Адлера в предновогодний и новогодний период будут курсировать 16 дополнительных поездов. Дополнительную информацию о расписании можно узнать на сайте ОАО «РЖД».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 30 декабря ежедневные электропоезда "Ласточка" дважды в день начнут курсировать между Анапой и Краснодаром. Стоит отметить, что с 9 января стоимость проезда для пассажиров в поездах "Ласточка" на маршруте Краснодар – Анапа может изменяться в зависимости от времени, оставшегося до отправления поезда, а также от спроса пассажиров на выбранный рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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