В Тбилисском районе реконструировали Дом культуры и парк

СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-17T18:46:05+03:00

Капитальный ремонт здесь проводили в несколько этапов, начиная с 2014 года

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Дом культуры и парк реконструировали в хуторе Северокубанском Ванновского поселения. Сначала на здании перекрыли кровлю, заменили окна и двери, затем был проведен капитальный ремонт фойе, малого зала, библиотеки, служебных и подсобных помещений и спортзала.

- В этом году отремонтирован фасад наружных стен, установлено 500 театральных кресел и звуковое оборудование. Всего на ремонт и восстановление дома культуры с учетом проектирования направлено более 35 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Также в хуторе благоустроили парк рядом с ДК. На территории уложили плитку, установили скамейки. На эти работы потрачено 21,6 млн рублей.

Стоит отметить, что в этом году в Тбилисском районе также отремонтировали парки в станицах Тбилисской и Ловлинской.

ИСТОЧНИК KP.RU