Дети гибнут от зажигалок: На Кубани за 10 месяцев от отравлений газом умерли четыре ребенка

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-17T18:22:11+03:00

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Употребление снюса оказалось далеко не единственной пагубной привычкой среди несовершеннолетних. В Краснодарском крае за 10 месяцев 2019 года от вдыхания токсических газов умерли четыре ребенка, еще 967 случаев закончились попаданием в больницы. Такие данные приводит министерство здравоохранения Краснодарского края.

Для сравнения в 2018 году зафиксировали 1177 случаев отравления несовершеннолетних токсическими газами, только один из них закончился летальным исходом. Большинство случаев связаны с вдыханием газа из зажигалок и баллонов для их заправки.

Печальной тенденцией обеспокоены депутаты ЗСК Кубани, которые уже обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой обратить внимание на проблему.

- Считаем, что оборот отдельных видов товаров, содержащих опасные (токсические) вещества, таких как газовые зажигалки, баллоны к ним, лаки, краски, растворители и тому подобные, также требует введения специальных правовых ограничений и режимов в целях предотвращения их использования не по назначению несовершеннолетними, - говорится в обращении депутатов краевого Заксобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU