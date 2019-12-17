2019-12-17T18:22:11+03:00
Общество

Дети гибнут от зажигалок: На Кубани за 10 месяцев от отравлений газом умерли четыре ребенка

Всего зафиксировано более 970 случаев отравлений
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Количество умерших выросло в четыре разаКоличество умерших выросло в четыре разаФото: Архив "КП"
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Употребление снюса оказалось далеко не единственной пагубной привычкой среди несовершеннолетних. В Краснодарском крае за 10 месяцев 2019 года от вдыхания токсических газов умерли четыре ребенка, еще 967 случаев закончились попаданием в больницы. Такие данные приводит министерство здравоохранения Краснодарского края.

Для сравнения в 2018 году зафиксировали 1177 случаев отравления несовершеннолетних токсическими газами, только один из них закончился летальным исходом. Большинство случаев связаны с вдыханием газа из зажигалок и баллонов для их заправки.

Печальной тенденцией обеспокоены депутаты ЗСК Кубани, которые уже обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой обратить внимание на проблему.

- Считаем, что оборот отдельных видов товаров, содержащих опасные (токсические) вещества, таких как газовые зажигалки, баллоны к ним, лаки, краски, растворители и тому подобные, также требует введения специальных правовых ограничений и режимов в целях предотвращения их использования не по назначению несовершеннолетними, - говорится в обращении депутатов краевого Заксобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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