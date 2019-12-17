На заводе «Кореновский молочно-консервный комбинат» прокомментировали ситуацию со штрафом за нарушения ветеринарного законодательства

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-17T18:58:08+03:00

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Россельхознадзор сообщил о найденных нарушениях в деятельности молочного завода известной марки «Кореновский молочно-консервный комбинат». Проверка показала, что некоторые продукты не соответствуют данным маркировок. В частности, масло «Крестьянское» (72,5%) и «Сыр Стародубский». Кроме того, специалисты надзорного ведомства установили, что в помещениях, где изготавливается популярный по всей стране продукт, шел ремонт в момент производства.

Предприятию выписали штраф в 110 тысяч рублей и предписали устранить все нарушения.

Однако на заводе уверены, что наказание применили к производителю несправедливо. И свои аргументы они предъявят в суде.

- Мы работаем с Россельхознадзором в тесном контакте. И обычно сами заинтересованы во всех проверках, - пояснил "КП" - Кубань" генеральный директор ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» Игорь Московцев. - В данном случае, действительно, был составлен акт, и мы свои пояснения по каждому пункту дали. Сегодня же с удивлением прочитали новость в СМИ. Могу сказать, что сейчас отстаивать свои позиции будем в судебном порядке.

Руководитель молочного комбината объяснил путаницу с маркировками товара сложностью работы в недавно введенной системе «Меркурий».

ИСТОЧНИК KP.RU