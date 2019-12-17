2019-12-17T19:14:09+03:00
Общество

В Краснодаре временно отключат светофоры на пересечении улиц Сормовской, Селезнева и Старокубанской

На кольце будут менять электрооборудование
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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На пересечении улиц Сормовской, Селезнева и Старокубанской 10 электронных регулировщиков для автомобилистов и 8 для пешеходов. 17 декабря они не будут работать с 10:00 до 17:00. На светофорах специалисты заменят электрооборудование.

- Ситуация с пешеходными и транспортными потоками на перекрестке — под контролем сотрудников департамента транспорта и дорожного хозяйства. По мере необходимости в регулировке на время ремонтных работ будут задействованы инспекторы отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по обеим сторонам улицы Садовой на участке от Северной до Новокузнечной нельзя будет парковать машины. Дорожные знаки здесь установят с 20 января.

Также сообщалось, что власти Краснодара рассказали про зеленые зоны, которые благоустроят в 2020 году. Краснодару выделены 245,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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