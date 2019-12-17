2019-12-17T19:40:56+03:00
Общество

В этом году более 1400 жителей Кубани спасены экстренными службами

В следующем году больше внимания уделят пожарам
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Врио руководителя ГУ МЧС России по краю Николай Платонихин Николай Платонихин рассказал, что с начала года в Краснодарском крае зарегистрировано 18 чрезвычайных ситуаций, более 250 социально-значимых происшествий. За этот период удалось спасти более 1400 человек.

– Наша система предупреждения и ликвидации ЧС показала и доказала свою эффективность на территории Южного федерального округа и является лучшей на сегодняшний день системой округа, – подчеркнул первый замглавы региона Андрей Алексеенко.

В 2020 году особое внимание будет уделено деятельности лесопожарной службы, сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации региона.

Напомним, этой осенью от огня пострадали лесные массивы в ряде муниципалитетов.

Стоит отметить, что на Кубани действуют 600 спасательных подразделений, в них работают больше 14 тысяч человек. Лучшим сотрудникам экстренных служб сегодня были вручены почетные грамоты администрации края. Несколько подразделений получили новую спецтехнику.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что благодаря грамотным и оперативным действиям участковых медики спасли двухлетнего ребенка и 30-летнего мужчину. Житель Новороссийска хотел убить сына с помощью выхлопных газов. Подозрительное заметил прохожий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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