В этом году более 1400 жителей Кубани спасены экстренными службами
Врио руководителя ГУ МЧС России по краю Николай Платонихин Николай Платонихин рассказал, что с начала года в Краснодарском крае зарегистрировано 18 чрезвычайных ситуаций, более 250 социально-значимых происшествий. За этот период удалось спасти более 1400 человек.
– Наша система предупреждения и ликвидации ЧС показала и доказала свою эффективность на территории Южного федерального округа и является лучшей на сегодняшний день системой округа, – подчеркнул первый замглавы региона Андрей Алексеенко.
В 2020 году особое внимание будет уделено деятельности лесопожарной службы, сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации региона.
Напомним, этой осенью от огня пострадали лесные массивы в ряде муниципалитетов.
Стоит отметить, что на Кубани действуют 600 спасательных подразделений, в них работают больше 14 тысяч человек. Лучшим сотрудникам экстренных служб сегодня были вручены почетные грамоты администрации края. Несколько подразделений получили новую спецтехнику.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что благодаря грамотным и оперативным действиям участковых медики спасли двухлетнего ребенка и 30-летнего мужчину. Житель Новороссийска хотел убить сына с помощью выхлопных газов. Подозрительное заметил прохожий.
ИСТОЧНИК KP.RU