Краснодарская поликлиника получила новый компьютерный томограф

СЕГОДНЯ 20:22 2019-12-17T20:22:09+03:00

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В поликлинике №15 Краснодара установили компьютерный томограф.

– Новое оборудование позволит более качественно и своевременно проводить диагностическое обследование населения, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как уточнили в ведомстве, его стоимость составила 24,5 млн рублей.

Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в этом году на Кубани составляет 3,9 млрд рублей. В следующем году оно увеличится в полтора раза, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Белореченске центр онкопомощи получил диагностическое оборудование на 20 млн рублей. Оно поможет выявлять заболевания на ранней стадии. Теперь у врачей в распоряжении компьютерный томограф, фиброгастроскоп и колоноскоп, аппарат УЗИ.

ИСТОЧНИК KP.RU