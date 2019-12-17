Краснодарская поликлиника получила новый компьютерный томограф
В поликлинике №15 Краснодара установили компьютерный томограф.
– Новое оборудование позволит более качественно и своевременно проводить диагностическое обследование населения, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Как уточнили в ведомстве, его стоимость составила 24,5 млн рублей.
Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в этом году на Кубани составляет 3,9 млрд рублей. В следующем году оно увеличится в полтора раза, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Белореченске центр онкопомощи получил диагностическое оборудование на 20 млн рублей. Оно поможет выявлять заболевания на ранней стадии. Теперь у врачей в распоряжении компьютерный томограф, фиброгастроскоп и колоноскоп, аппарат УЗИ.
ИСТОЧНИК KP.RU