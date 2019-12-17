На Кубани изменится график работы ярмарок выходного дня

СЕГОДНЯ 21:14 2019-12-17T21:14:41+03:00

В городах и районах они пройдут не менее двух раз в неделю

Изменить размер текста: A A

С 28 декабря в ряде муниципальных образований, в том числе Краснодаре, Геленджике, Сочи, Анапе, а также Тихорецком, Славянском районах организуют новогодние и рождественские ярмарки. Если раньше они проводились только по субботам, то теперь их можно посетить несколько раз в неделю.

В новогодние дни жители и гости смогут не только купить новогодние товары, но и посмотреть выступления творческих коллективов, попробовать различные блюда.

– Ярмарки востребован у населения из-за разнообразного ассортимента продукции, ее качества и оптимальной стоимости. Жители просили организовывать их чаще. В муниципалитетах ярмарки будут работать не менее двух раз, не только в субботу, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Напомним, всего на Кубани работает порядка 80 ярмарок выходного дня.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре главную городскую елку торжественно откроют 21 декабря на площади перед мэрией. Там установят сувенирные лавки, ресторанные домики и аттракционы. В этот же день будет работать ярмарка.

ИСТОЧНИК KP.RU