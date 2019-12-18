2019-12-18T08:22:02+03:00
Общество

Более 1400 жителей Кубани спасли представители экстренных служб в этом году

Было зарегистрировано 18 ЧС, около 250 социально-значимых происшествий
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодаре подвели итоги деятельности единой региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Первый замглавы региона Андрей Алексеенко от имени Вениамина Кондратьева поблагодарил спасателей за работу в уходящем году. Лучшим сотрудникам экстренных служб вручили почетные грамоты администрации края. Несколько подразделений получили новую спецтехнику.

Он отметил, что в 2020 году особое внимание уделят деятельности лесопожарной службы. Этой осенью от огня пострадали лесные массивы в ряде регионов.

- С начала года в Краснодарском крае было зарегистрировано 18 чрезвычайных ситуаций, более 250 социально-значимых происшествий. За этот период представители экстренных служб спасли более 1400 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Сочи пустят дополнительные поезда. Изменения произойдут в период новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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