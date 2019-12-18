2019-12-18T07:37:15+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» уступил «Тофашу» и покинул Еврокубок

Игра завершилась со счетом 92:90
Александра ПОДУШКО
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Фото: lokobasket.comФото: lokobasket.com
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Заключительный матч регулярного сезона прошел 17 декабря в Бурсе. «Локо» на выезде уступил «Тофашу» со счетом 92:90.

В составе победителей самым результативным стал Сэмми Мехия, набравший 21 очко. У «Локо» Сэм Деккер сделал дабл-дабл: 17 очков, 10 подборов.

- «Локомотив-Кубань» завершил групповой этап на пятой строчке в группе B и не смог пробиться в топ-16, - сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Напомним, в новогодние праздники на Кубани пройдет множество массовых мероприятий. Одними из самых интересных станут шествия Дедов Морозов и Снегурочек – в Краснодаре оно стоится 21 декабря на улице Красной. А в первый день нового года в 10 часов в краевом центре пройдет забег на 2020 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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