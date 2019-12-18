«Локомотив-Кубань» уступил «Тофашу» и покинул Еврокубок
Заключительный матч регулярного сезона прошел 17 декабря в Бурсе. «Локо» на выезде уступил «Тофашу» со счетом 92:90.
В составе победителей самым результативным стал Сэмми Мехия, набравший 21 очко. У «Локо» Сэм Деккер сделал дабл-дабл: 17 очков, 10 подборов.
- «Локомотив-Кубань» завершил групповой этап на пятой строчке в группе B и не смог пробиться в топ-16, - сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».
Напомним, в новогодние праздники на Кубани пройдет множество массовых мероприятий. Одними из самых интересных станут шествия Дедов Морозов и Снегурочек – в Краснодаре оно стоится 21 декабря на улице Красной. А в первый день нового года в 10 часов в краевом центре пройдет забег на 2020 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU