2019-12-18T08:08:39+03:00
Звезды

В Краснодаре откроется выставка «Доисторические насекомые в янтаре»

В экспозиции будет представлено около 30 экспонатов
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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Выставка «Доисторические насекомые в янтаре» откроется в Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств 25 декабря.

- В экспозиции будет представлено около 30 экспонатов. Насекомые находятся в стеклянной пирамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными системами линз. Это позволяет рассмотреть обитателей древнего мира с детализацией до ворсинки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Будут представлены насекомые в натуральном янтаре, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену - геологическому периоду, следующему за меловым.

Напомним, в Тбилисском районе реконструировали Дом культуры и парк. Капитальный ремонт здесь проводили в несколько этапов, начиная с 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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