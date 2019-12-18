Кубанский бобслеист завоевал «серебро» этапа Кубка Европы

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-18T08:27:12+03:00

За награды турнира в составе российской сборной боролись четыре представителя региона

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В канадском Винтерберге прошел этап Кубка Европы по бобслею и скелетону.

За награды турнира в составе российской сборной боролись четыре представителя Кубани – Егор Грязнов, Алена Осипенко, Юлия Егошенко и Анастасия Макарова.

- Наиболее успешно выступил Грязнов. В составе четверки кубанский разгоняющий завоевал «серебро». «Золото» и «бронзу» в этом виде программы взяли экипажи из Германии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Напомним, «Локомотив-Кубань» уступил «Тофашу» и покинул Еврокубок. Игра завершилась со счетом 92:90.

ИСТОЧНИК KP.RU