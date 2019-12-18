2019-12-18T08:27:12+03:00
Спорт

Кубанский бобслеист завоевал «серебро» этапа Кубка Европы

За награды турнира в составе российской сборной боролись четыре представителя региона
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: министерства спорта и физической культуры Краснодарского краяФото: министерства спорта и физической культуры Краснодарского края
Изменить размер текста:

В канадском Винтерберге прошел этап Кубка Европы по бобслею и скелетону.

За награды турнира в составе российской сборной боролись четыре представителя Кубани – Егор Грязнов, Алена Осипенко, Юлия Егошенко и Анастасия Макарова.

- Наиболее успешно выступил Грязнов. В составе четверки кубанский разгоняющий завоевал «серебро». «Золото» и «бронзу» в этом виде программы взяли экипажи из Германии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Напомним, «Локомотив-Кубань» уступил «Тофашу» и покинул Еврокубок. Игра завершилась со счетом 92:90.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Виталия Севастьянова
Кубанский бобслеист завоевал «серебро» этапа Кубка Европы
В Краснодаре откроется выставка «Доисторические насекомые в янтаре»
«Локомотив-Кубань» уступил «Тофашу» и покинул Еврокубок
Более 1400 жителей Кубани спасли представители экстренных служб в этом году
На Кубани изменится график работы ярмарок выходного дня
Краснодарская поликлиника получила новый компьютерный томограф
В этом году более 1400 жителей Кубани спасены экстренными службами
В Краснодаре временно отключали светофоры на пересечении улиц Сормовской, Селезнева и Старокубанской
В Тбилисском районе реконструировали Дом культуры и парк
На «Кореновском молочно-консервный комбинате» прокомментировали ситуацию со штрафом за нарушения ветеринарного законодательства
Дети гибнут от зажигалок: На Кубани за 10 месяцев от отравлений газом умерли четыре ребенка
В Сочи пустят дополнительные поезда
В Приморско-Ахтарске полицейские спасли жизнь мужчине с сердечным приступом
В Краснодаре утром 1 января пройдет забег на 2020 метров
В Краснодаре запретят парковаться на улице Садовой
На Кубани запретят продажу снюса
Тариф новогодний: жители Кубани смогут бесплатно позвонить Деду Морозу
Обманутые дольщики смогут не платить налоги на компенсации
Спортивный новый год в Геленджике
В Краснодаре объявили номинантов премии «Спортсмен Кубани-2019»
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки