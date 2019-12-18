В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Виталия Севастьянова

СЕГОДНЯ 08:37 2019-12-18T08:37:19+03:00

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17 декабря в Международном аэропорту Сочи состоялась церемония открытия бюста дважды Героя СССР, летчика-космонавта Виталия Севастьянова. Его установили в Атриуме аэровокзального комплекса.

Имя Виталия Севастьянова присвоено аэропорту Сочи в рамках проекта «Великие имена России». Согласно проекту, воздушные гавани не будут менять названия юридически. При этом будет реализован ряд предложений по внедрению имен в бренды и интерьеры аэровокзальных комплексов.

- Общий вес бюста составляет 120 кг. Создатель объекта - заслуженный скульптор России Анатолий Дементьев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Имя Виталия Ивановича Севастьянова неразрывно связано с Сочи. Дважды Герой СССР в составе экипажа в 1970 году установил мировой рекорд продолжительности полета - 17 суток 16 часов 58 минут 55 секунд. Второй полет спустя 5 лет длился еще дольше - 62 суток 23 часа 20 минут 08 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU