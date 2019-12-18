2019-12-18T09:20:59+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина упал на козырек подъезда

Его не удалось спасти
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/alekseioderovФото: instagram.com/alekseioderov
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Инцидент произошел вечером 17 декабря в одном из домов на Анапском шоссе в Новороссийске. На козырек подъезда упал мужчина. Сообщение об этом поступило в МБУ ПАСС «Служба Спасения».

Спасатели выехали на место происшествия и вместе с медиками попытались реанимировать пострадавшего.

- Мужчина не выжил. Как жаль, что жизнь заканчивается так, - написал на своей странице в Instagram начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани за 10 месяцев от отравлений газом умерли четыре ребенка. Всего зафиксировано более 970 случаев отравлений.Такие данные приводит министерство здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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