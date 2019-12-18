В Новороссийске мужчина упал на козырек подъезда

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-18T09:20:59+03:00

Его не удалось спасти

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Инцидент произошел вечером 17 декабря в одном из домов на Анапском шоссе в Новороссийске. На козырек подъезда упал мужчина. Сообщение об этом поступило в МБУ ПАСС «Служба Спасения».

Спасатели выехали на место происшествия и вместе с медиками попытались реанимировать пострадавшего.

- Мужчина не выжил. Как жаль, что жизнь заканчивается так, - написал на своей странице в Instagram начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани за 10 месяцев от отравлений газом умерли четыре ребенка. Всего зафиксировано более 970 случаев отравлений.Такие данные приводит министерство здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU