На Кубани увеличили стипендии победителям Олимпийских игр и их тренерам

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-18T09:15:47+03:00

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Постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева увеличены стипендии победителям Олимпийских игр и их тренерам. Изменение также коснется спортсменов, занявших вторые и третьи места, чемпионов и призеров Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

- В последний раз стипендий увеличивали в 2012 году, - добавили в министерстве физической культуры и спорта края.

- С 2020 года спортсмены и их тренеры будут получать ежемесячно 30 тысяч рублей за первое, 25 тысяч – за второе и 20 тысяч за третье места, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На стипендии в следующем году предусмотрено порядка 26 миллионов рублей. Сейчас поддержку получают 84 человека – 51 спортсмен и 33 тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU