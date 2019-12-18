В Ейске открылась выставка «Рождественская история Щелкунчика»
В Ейском историко-краеведческом музее имени Самсонова открылась новая выставка «Рождественская история Щелкунчика»
В преддверии новогодних праздников посетители могут окунуться в чудесный мир писателя XIX века Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В фойе музея гостей встречают Щелкунчик, девочка Мари, Мышильда и Мышиный король, окруженные подлинными предметами прошлого.
- Выставка «Рождественская история Щелкунчика» будет работать до конца января 2020 года по адресу: ул. Свердлова 104/1 (3 этаж), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Напомним, в Краснодаре откроется выставка «Доисторические насекомые в янтаре». В экспозиции будет представлено около 30 экспонатов.
ИСТОЧНИК KP.RU