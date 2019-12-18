В Ейске открылась выставка «Рождественская история Щелкунчика»

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-18T09:35:02+03:00

Она будет работать до конца января 2020 года

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В Ейском историко-краеведческом музее имени Самсонова открылась новая выставка «Рождественская история Щелкунчика»

В преддверии новогодних праздников посетители могут окунуться в чудесный мир писателя XIX века Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В фойе музея гостей встречают Щелкунчик, девочка Мари, Мышильда и Мышиный король, окруженные подлинными предметами прошлого.

- Выставка «Рождественская история Щелкунчика» будет работать до конца января 2020 года по адресу: ул. Свердлова 104/1 (3 этаж), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре откроется выставка «Доисторические насекомые в янтаре». В экспозиции будет представлено около 30 экспонатов.

ИСТОЧНИК KP.RU