На Кубани школьник опубликовал непристойную фотографию одноклассницы, которую подделал в программе

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-18T10:14:34+03:00

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Инцидент произошел в Белоглинском районе Краснодарского края.

Ученик 9 класса одной из местных школ по просьбе своего приятеля из другого класса в программе «Фотошоп» смонтировал фотографию непристойного содержания. На снимке была их общая знакомая. После парень выложил фото 14-летней девочки в закрытой группе 9 класса в социальной сети.

- Родители школьницы, увидев этот снимок, забили тревогу. Они обратились к сотрудникам полиции Белоглинского района, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняет инспектор.

ИСТОЧНИК KP.RU