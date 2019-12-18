На Кубани школьник опубликовал непристойную фотографию одноклассницы, которую подделал в программе
Инцидент произошел в Белоглинском районе Краснодарского края.
Ученик 9 класса одной из местных школ по просьбе своего приятеля из другого класса в программе «Фотошоп» смонтировал фотографию непристойного содержания. На снимке была их общая знакомая. После парень выложил фото 14-летней девочки в закрытой группе 9 класса в социальной сети.
- Родители школьницы, увидев этот снимок, забили тревогу. Они обратились к сотрудникам полиции Белоглинского района, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняет инспектор.
ИСТОЧНИК KP.RU