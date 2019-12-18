В Сочи подросток проглотил поплавок и чуть не задохнулся

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-18T09:54:02+03:00

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Необычный вызов поступил на станцию скорой помощи в Адлере. 13-летний подросток стал задыхаться, проглотив инородный предмет.

Уже через несколько минут медики смогли спасти ребенка. Оказалось, что школьник играл с рыболовным поплавком и случайно проглотил его. Изделие попало в дыхательные пути, взрослые не смогли ему помочь.

Фельдшеры, как положено в таких ситуациях, передали информацию об инциденте с ребенком в полицию.

- Проверка показала, что причиной стала собственная неосторожность несовершеннолетнего, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU