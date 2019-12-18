2019-12-18T09:54:02+03:00
Общество

В Сочи подросток проглотил поплавок и чуть не задохнулся

Жизнь 13-летнего парня спасли врачи скорой помощи
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Поплавок подростку не игрушкаПоплавок подростку не игрушкаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Необычный вызов поступил на станцию скорой помощи в Адлере. 13-летний подросток стал задыхаться, проглотив инородный предмет.

Уже через несколько минут медики смогли спасти ребенка. Оказалось, что школьник играл с рыболовным поплавком и случайно проглотил его. Изделие попало в дыхательные пути, взрослые не смогли ему помочь.

Фельдшеры, как положено в таких ситуациях, передали информацию об инциденте с ребенком в полицию.

- Проверка показала, что причиной стала собственная неосторожность несовершеннолетнего, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани запретили продажу никотиновых смесей подросткам
На Кубани мужчина обвинил своего знакомого в краже денег и телефона
В Сочи у приезжих из Иркутска полицейские нашли 39 свертков с мефедроном
На Кубани 19-летний парень пожаловался в полицию, что его обзывают геем и вымогают деньги
В Сочи врачи сохранили зрение 7-летнему ребенку
В Краснодарском крае подвели итоги «Казачьего диктанта»
В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки
На Кубани завершилось первенство по стрельбе из пневматического оружия
В Динском районе руководитель организации задолжал сотруднику 415 тысяч рублей
Евгений Пашутин: «Локомотив-Кубань» не показал ту эффективность в атаке, на которую способен
В Брюховецком районе капитан полиции сломал нос местному жителю
В Сочи подросток проглотил поплавок и чуть не задохнулся
На Кубани школьник опубликовал непристойную фотографию одноклассницы, которую подделал в программе
В Ейске открылась выставка «Рождественская история Щелкунчика»
На Кубани увеличили стипендии победителям Олимпийских игр и их тренерам
В Новороссийске мужчина упал на козырек подъезда
В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Виталия Севастьянова
Кубанский бобслеист завоевал «серебро» этапа Кубка Европы