В Сочи подросток проглотил поплавок и чуть не задохнулся
Необычный вызов поступил на станцию скорой помощи в Адлере. 13-летний подросток стал задыхаться, проглотив инородный предмет.
Уже через несколько минут медики смогли спасти ребенка. Оказалось, что школьник играл с рыболовным поплавком и случайно проглотил его. Изделие попало в дыхательные пути, взрослые не смогли ему помочь.
Фельдшеры, как положено в таких ситуациях, передали информацию об инциденте с ребенком в полицию.
- Проверка показала, что причиной стала собственная неосторожность несовершеннолетнего, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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