В Брюховецком районе капитан полиции сломал нос местному жителю

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-18T11:43:50+03:00

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31-летний житель хутора Победа Брюховецкого района обратился в правоохранительные органы. Он рассказал, что во дворе дома, который находится по улице Набережная, между ним и другим мужчиной произошел конфликт. Прохожий избил потерпевшего.

Заявитель после инцидента обратился в ЦРБ Брюховецкого района, где ему был поставлен диагноз: перелома костей носа.

Выяснилось, что конфликт у местного жителя произошел с заместителем начальника ОГИБДД ОМВД России по Брюховецкому району. Мужчина был в гражданской форме. В ОВД он с марта 2005 года, с февраля 2012 был в должности старшего государственного инспектора БДД МРЭО ГИБДД № 9 (по обслуживанию Каневского, Брюховецкого и Ленинградского районов).

Капитан полиции также обращался в ЦРБ Брюховецкого района, где ему поставили диагноз: сотрясение головного мозга.

- В Тимашевский МСО СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения был направлен материал проверки, проведенной ОМВД России по Брюховецкому району, в отношении заместителя начальника ОГИБДД ОМВД России по Брюховецкому району, - сообщил источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU