2019-12-18T10:09:31+03:00
Спорт

Евгений Пашутин: «Локомотив-Кубань» не показал ту эффективность в атаке, на которую способен

Главный тренер «красно-зеленых» прокомментировал поражение от «Тофаша»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Евгений Пашутин Фото: ПБК Локомотив-КубаньЕвгений Пашутин Фото: ПБК Локомотив-Кубань
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«Локомотив-Кубань» уступил в тяжелейшем матче в Турции со счетом 92:90 и покинул Еврокубок после первого группового этапа. Краснодарская команда вернулась в игру в, казалось бы, безнадежной концовке и имела последнюю атаку, но свердальний бросок Сэма Деккера цели не достиг.

- Мы изучили соперника и знали, как играть в защите против лидеров «Тофаша», но не все получилось. Тот же Мехиа в четвёртой четверти забросил три свободных трёхочковых, что ни в коем случае нельзя ему было позволять…Не показали ту эффективность в атаке, на которую способны, но тем не менее показали характер и дважды сумели догнать соперника. В последней атаке получили возможность для броска, но сегодня был не наш день, - прокомментировал поражение главный тренер «Локо» Евгений Пашутин.

Впереди у краснодарского клуба борьба в Единой лиге ВТБ. 23 декабря «железнодорожники» на выезде сразятся с лидером сезона – подмосковными «Химками». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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