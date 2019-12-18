В Динском районе руководитель организации задолжал сотруднику 415 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-18T10:23:53+03:00

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В Динском районе работник ООО «Кубанские аграрные технологии» не получил 415 тысяч рублей по зарплате. С заявлением он обратился в соответствующие органы.

- В отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании задолженности. Сотрудникам в короткий срок удалось получить необходимую сумму по заработной плате, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Организация-должник в соответствии с действующим законодательством была уведомлена о действиях приставов. Руководитель оплатил задолженность в полном объеме в срок, перечислив средства на депозитный счет Динского районного отдела судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU