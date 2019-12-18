На Кубани завершилось первенство по стрельбе из пневматического оружия

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-18T10:44:57+03:00

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На базе краснодарского тира ДОСААФ завершилось первенство Кубани по стрельбе из пневматического оружия. Участвовали более 160 спортсменов из шести районов края. Они соревновались в стрельбе из пневматических пистолетов и винтовок.

По итогам общекомандного зачета победу одержали представители Краснодара, на втором месте - новороссийские стрелки, замкнули тройку - спортсмены из Сочи.

- «Золото» на счету краснодарцев Владимира Токарева, Полины Кожевенной, Владислава Бугаева, Дарьи Савиной, Константина Жуковского, Анны Суховой, Дарьи Диденко, Вадима Павлихина, а также новороссийцев Елены Гордиенко и Александра Абисова, - сообщили в пресс-службе министерства спорта и физической культуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU