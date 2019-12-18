На Кубани завершилось первенство по стрельбе из пневматического оружия
На базе краснодарского тира ДОСААФ завершилось первенство Кубани по стрельбе из пневматического оружия. Участвовали более 160 спортсменов из шести районов края. Они соревновались в стрельбе из пневматических пистолетов и винтовок.
По итогам общекомандного зачета победу одержали представители Краснодара, на втором месте - новороссийские стрелки, замкнули тройку - спортсмены из Сочи.
- «Золото» на счету краснодарцев Владимира Токарева, Полины Кожевенной, Владислава Бугаева, Дарьи Савиной, Константина Жуковского, Анны Суховой, Дарьи Диденко, Вадима Павлихина, а также новороссийцев Елены Гордиенко и Александра Абисова, - сообщили в пресс-службе министерства спорта и физической культуры края.
ИСТОЧНИК KP.RU