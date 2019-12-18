В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки
Несчастный случай произошел вечером 17 декабря в одном из многоэтажных жилых домов на улице Марины Цветаевой. Тело девочки-подростка поздно вечером нашли около подъезда. Она выпала из окна многоэтажки.
Очевидцы происшествия вызвали на место ЧП скорую и сотрудников полиции. Медики констатировали смерть девушки.
- По факту обнаружения тела местной жительницы проводят доследственную проверку, назначена экспертиза для установления причины смерти. Устанавливают обстоятельства случившегося, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, в Новороссийске мужчина упал на козырек подъезда. Его не удалось спасти. Инцидент произошел вечером 17 декабря в одном из домов на Анапском шоссе в Новороссийске.
ИСТОЧНИК KP.RU