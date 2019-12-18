В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-18T11:01:03+03:00

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Несчастный случай произошел вечером 17 декабря в одном из многоэтажных жилых домов на улице Марины Цветаевой. Тело девочки-подростка поздно вечером нашли около подъезда. Она выпала из окна многоэтажки.

Очевидцы происшествия вызвали на место ЧП скорую и сотрудников полиции. Медики констатировали смерть девушки.

- По факту обнаружения тела местной жительницы проводят доследственную проверку, назначена экспертиза для установления причины смерти. Устанавливают обстоятельства случившегося, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Новороссийске мужчина упал на козырек подъезда. Его не удалось спасти. Инцидент произошел вечером 17 декабря в одном из домов на Анапском шоссе в Новороссийске.

ИСТОЧНИК KP.RU