2019-12-18T11:01:03+03:00
Происшествия

В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки

Она разбилась
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре школьницы выпала из окна многоэтажкиВ Краснодаре школьницы выпала из окна многоэтажкиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел вечером 17 декабря в одном из многоэтажных жилых домов на улице Марины Цветаевой. Тело девочки-подростка поздно вечером нашли около подъезда. Она выпала из окна многоэтажки.

Очевидцы происшествия вызвали на место ЧП скорую и сотрудников полиции. Медики констатировали смерть девушки.

- По факту обнаружения тела местной жительницы проводят доследственную проверку, назначена экспертиза для установления причины смерти. Устанавливают обстоятельства случившегося, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Новороссийске мужчина упал на козырек подъезда. Его не удалось спасти. Инцидент произошел вечером 17 декабря в одном из домов на Анапском шоссе в Новороссийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани запретили продажу никотиновых смесей подросткам
На Кубани мужчина обвинил своего знакомого в краже денег и телефона
В Сочи у приезжих из Иркутска полицейские нашли 39 свертков с мефедроном
На Кубани 19-летний парень пожаловался в полицию, что его обзывают геем и вымогают деньги
В Сочи врачи сохранили зрение 7-летнему ребенку
В Краснодарском крае подвели итоги «Казачьего диктанта»
В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки
На Кубани завершилось первенство по стрельбе из пневматического оружия
В Динском районе руководитель организации задолжал сотруднику 415 тысяч рублей
Евгений Пашутин: «Локомотив-Кубань» не показал ту эффективность в атаке, на которую способен
В Брюховецком районе капитан полиции сломал нос местному жителю
В Сочи подросток проглотил поплавок и чуть не задохнулся
На Кубани школьник опубликовал непристойную фотографию одноклассницы, которую подделал в программе
В Ейске открылась выставка «Рождественская история Щелкунчика»
На Кубани увеличили стипендии победителям Олимпийских игр и их тренерам
В Новороссийске мужчина упал на козырек подъезда
В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Виталия Севастьянова
Кубанский бобслеист завоевал «серебро» этапа Кубка Европы