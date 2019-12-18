В Краснодарском крае подвели итоги «Казачьего диктанта»
«Казачий диктант» состоялся 14 декабря. Его написали около 62 тысяч учащихся различных казачьих классов, школ, кадетских корпусов, колледжей, вузов, а также другие жители края.
- Еще около 2 тысяч человек прошли тестирование на официальных сайтах Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Все участники справились с тестированием. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда назвал результаты акции общей победой.
Диктант состоял из 20 вопросов. Задания подготовили специалисты Института развития образования региона. Участников тестирования в этом году поделили на четыре возрастные группы.
Напомним. на Кубани увеличили стипендии победителям Олимпийских игр и их тренерам. Сейчас поддержку получают 84 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU