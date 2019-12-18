2019-12-18T11:54:19+03:00
Общество

В Краснодарском крае подвели итоги «Казачьего диктанта»

Все участники справились с тестовым заданием
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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«Казачий диктант» состоялся 14 декабря. Его написали около 62 тысяч учащихся различных казачьих классов, школ, кадетских корпусов, колледжей, вузов, а также другие жители края.

- Еще около 2 тысяч человек прошли тестирование на официальных сайтах Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Все участники справились с тестированием. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда назвал результаты акции общей победой.

Диктант состоял из 20 вопросов. Задания подготовили специалисты Института развития образования региона. Участников тестирования в этом году поделили на четыре возрастные группы.

Напомним. на Кубани увеличили стипендии победителям Олимпийских игр и их тренерам. Сейчас поддержку получают 84 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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