В Сочи врачи сохранили зрение 7-летнему ребенку

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-18T11:24:49+03:00

У мальчика были повреждены все передние оболочки глаза

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В городскую больницу №4 Сочи бригадой скорой помощи экстренно был доставлен 7-летний ребенок. У мальчика были повреждены все передние оболочки глаза: роговица, радужная оболочка, зрачок, а также хрусталик.

- Ребенка отправили в операционную. Хирурги-офтальмологи больше часа выполняли оптико-реконструктивную операцию и восстанавливали анатомическую целостность органа зрения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Профессионализм врачей и современное оборудование сохранили ребенку глаз и зрение. Операция прошла успешно. Сейчас мальчика уже выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU