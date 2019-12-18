В Сочи врачи сохранили зрение 7-летнему ребенку
В городскую больницу №4 Сочи бригадой скорой помощи экстренно был доставлен 7-летний ребенок. У мальчика были повреждены все передние оболочки глаза: роговица, радужная оболочка, зрачок, а также хрусталик.
- Ребенка отправили в операционную. Хирурги-офтальмологи больше часа выполняли оптико-реконструктивную операцию и восстанавливали анатомическую целостность органа зрения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Профессионализм врачей и современное оборудование сохранили ребенку глаз и зрение. Операция прошла успешно. Сейчас мальчика уже выписали домой.
ИСТОЧНИК KP.RU