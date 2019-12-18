2019-12-18T11:56:45+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина обвинил своего знакомого в краже денег и телефона

Он оговорил приятеля после возникшей между ними ссоры
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани мужчина обвинил своего знакомого в краже денег и телефонаНа Кубани мужчина обвинил своего знакомого в краже денег и телефонаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Красноармейского района обратился местный житель. Он рассказал, что у него украли 300 тысяч рублей и телефон. Заявитель пояснил, что к хищению имущества может быть причастен его знакомый.

- В ходе проверки информация не подтвердилась. Было установлено, что мужчина оговорил своего знакомого после возникшей между ними ссоры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, в Сочи у приезжих из Иркутска полицейские нашли 39 свертков с мефедроном. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани запретили продажу никотиновых смесей подросткам
На Кубани мужчина обвинил своего знакомого в краже денег и телефона
В Сочи у приезжих из Иркутска полицейские нашли 39 свертков с мефедроном
На Кубани 19-летний парень пожаловался в полицию, что его обзывают геем и вымогают деньги
В Сочи врачи сохранили зрение 7-летнему ребенку
В Краснодарском крае подвели итоги «Казачьего диктанта»
В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки
На Кубани завершилось первенство по стрельбе из пневматического оружия
В Динском районе руководитель организации задолжал сотруднику 415 тысяч рублей
Евгений Пашутин: «Локомотив-Кубань» не показал ту эффективность в атаке, на которую способен
В Брюховецком районе капитан полиции сломал нос местному жителю
В Сочи подросток проглотил поплавок и чуть не задохнулся
На Кубани школьник опубликовал непристойную фотографию одноклассницы, которую подделал в программе
В Ейске открылась выставка «Рождественская история Щелкунчика»
На Кубани увеличили стипендии победителям Олимпийских игр и их тренерам
В Новороссийске мужчина упал на козырек подъезда
В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Виталия Севастьянова
Кубанский бобслеист завоевал «серебро» этапа Кубка Европы