СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-18T11:56:45+03:00

На Кубани мужчина обвинил своего знакомого в краже денег и телефона Фото: Архив "КП"

Он оговорил приятеля после возникшей между ними ссоры

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В дежурную часть Красноармейского района обратился местный житель. Он рассказал, что у него украли 300 тысяч рублей и телефон. Заявитель пояснил, что к хищению имущества может быть причастен его знакомый.

- В ходе проверки информация не подтвердилась. Было установлено, что мужчина оговорил своего знакомого после возникшей между ними ссоры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, в Сочи у приезжих из Иркутска полицейские нашли 39 свертков с мефедроном. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU