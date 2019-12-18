На Кубани запретили продажу никотиновых смесей подросткам

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-18T12:14:59+03:00

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На территории Краснодарского края запретили продажу подросткам никотинсодержащей продукции, а также электронных систем. Закон приняли 18 декабря в ходе внеочередного 30 пленарного заседания ЗСК.

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев обратился к депутатам с соответствующей инициативой. По его словам, продажу жевательных смесей нужно полностью запретить на территории Кубани. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко поддержал главу региона Вениамина Кондратьева.

- Законопроектом предлагается ввести на территории края запрет на розничную продажу подросткам любой никотиносодержащей продукции. За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, на юрлиц – от 100 до 150 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе края.

Депутаты ЗСК единогласно проголосовали за принятие данного закона.

Также в крае пройдут масштабные рейды по торговым точкам около школ, социальных учреждений и спортивных клубов с участием сотрудников полиции и регионального управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU