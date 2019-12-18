В Сочи спасатели искали мужчину, заблудившегося в лесу
Вечером 17 декабря в спасотряд МЧС России позвонила женщина. Она рассказала, что ее 42-летний сын с другом отправились в район водопадов на реке Мацеста. По словам звонившей, друг испугался крутого спуска и отстал, домой мужчина не вернулся.
- Спасатели ЮРПСО МЧС России выехали в горно-лесную местность в районе села Прогресс, обследовали предполагаемый квадрат поиска. Никаких следов присутствия пропавшего обнаружено не было, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Сейчас поиск приостановлен до уточнения обстоятельств сотрудниками полиции.
Напомним, на Кубани мужчина обвинил своего знакомого в краже денег и телефона. Он оговорил приятеля после возникшей между ними ссоры.
ИСТОЧНИК KP.RU