В Сочи спасатели искали мужчину, заблудившегося в лесу

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-18T12:27:33+03:00

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Вечером 17 декабря в спасотряд МЧС России позвонила женщина. Она рассказала, что ее 42-летний сын с другом отправились в район водопадов на реке Мацеста. По словам звонившей, друг испугался крутого спуска и отстал, домой мужчина не вернулся.

- Спасатели ЮРПСО МЧС России выехали в горно-лесную местность в районе села Прогресс, обследовали предполагаемый квадрат поиска. Никаких следов присутствия пропавшего обнаружено не было, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сейчас поиск приостановлен до уточнения обстоятельств сотрудниками полиции.

Напомним, на Кубани мужчина обвинил своего знакомого в краже денег и телефона. Он оговорил приятеля после возникшей между ними ссоры.

ИСТОЧНИК KP.RU