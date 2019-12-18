Пора новогоднего волшебства в OZ МОЛЛ

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-18T14:17:41+03:00

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Захватывающее ледовое представление в OZ МОЛЛ!

Неожиданная трансформация сюжета всеми любимой сказки «Снежная Королева». Кай, Герда, безжалостная Королева, тролли, злые разбойники и добрая принцесса – все это мы знаем! Но в этот Новый Год события развернутся иначе! На помощь Герде прилетит могущественная волшебница далеких земель, и добро обязательно победит зло!

В праздничном ледовом шоу будут задействованы более 30 актеров. Новогодняя сказка на льду с яркими костюмами и невероятной развязкой не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Ждем вас 21-22 и 28-29 декабря в 13:00 и 18:00.

Место проведения: ледовый каток Sky Ice. Вход свободный.

OZ МОРОZ и Снежная королева будут ждать детишек, а также их родителей в гости, на 1 этаже, вход «Центральный» каждые выходные с 14 по 22 декабря и ежедневно с 28 декабря по 7 января. Здесь можно поведать дедушке свое самое заветное желание, сфотографироваться с ним, съесть пару-тройку вкусных конфет, а также повоевать со Снежной королевой, которая попытается заморозить их!

С помощью мастеров и мастериц волшебной страны OZ все желающие смогут сделать подарки на Новый год и Рождество своими руками: прекрасные новогодние композиции, объемные открытки, рождественские елочки и свечи, новогодние шары, мягкая игрушка –мышка и многое другое.

Сотворить настоящее чудо можно 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря и со 2 по 5 января, 12:00-20:00

Место проведения: 2 этаж OZ МОЛЛ, рядом с рестораном «Грузинские каникулы».

С 13 по 31 декабря традиционно заработает «Станция упаковки подарков», на которой можно будет бесплатно упаковать купленные в OZ МОЛЛ подарки, а также отправить теплые слова и пожелания хорошего года близким людям в разные города России! За любую покупку, совершенную в OZ МОЛЛ выдается фирменная открытка с бесплатной отправкой на любой почтовый адрес Российской Федерации в «Центре бесплатной упаковки подарков и Почты OZ МОРОZA» на 2 этаже возле ресторана «Грузинские каникулы».

Любители потанцевать и послушать новогодние хиты отлично проведут время с духовым квартетом OZ МОРОZA 6 и 7 января! Самые активные попадут в клип, который можно будет увидеть во всех социальных сетях OZ МОЛЛ.

Со 2 декабря по 8 января в OZ МОЛЛ работает новогодняя ярмарка. Символы года, искусственные ели, новогодние костюмы, елочные игрушки ручной работы, шоколадные подарки, новогодние пряники, новогодний декор, сувениры и многое другое! 2 этаж, между магазинами М.Видео и Эльдорадо.

Встречайте всей семьей самый волшебный праздник с OZ МОЛЛ!