Годовалый малыш попал в больницу Сочи с ожогом пищевода, когда надкусил капсулу с порошком
Несчастный случай произошел в курортном городе 12 декабря. Фельдшер скорой помощи приехала на вызов к годовалому мальчику.
- Пока бабушка ребенка отвлеклась по повседневным делам, малыш забрался в ванную и взял капсулу стирального порошка, - пояснил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.
Малыш надкусил капсулу, а через несколько минут потерял сознание. Скорая увезла малыша в реанимацию.
Медперсонал больницы передал данные семьи мальчика в полицию, где в подоных ситуациях назначается проверка.
Сейчас ребенок в больнице. За его жизнь борются врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU