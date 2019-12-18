Годовалый малыш попал в больницу Сочи с ожогом пищевода, когда надкусил капсулу с порошком

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-18T13:05:21+03:00

За жизнь мальчика борются врачи

Он в реанимации

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Несчастный случай произошел в курортном городе 12 декабря. Фельдшер скорой помощи приехала на вызов к годовалому мальчику.

- Пока бабушка ребенка отвлеклась по повседневным делам, малыш забрался в ванную и взял капсулу стирального порошка, - пояснил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Малыш надкусил капсулу, а через несколько минут потерял сознание. Скорая увезла малыша в реанимацию.

Медперсонал больницы передал данные семьи мальчика в полицию, где в подоных ситуациях назначается проверка.

Сейчас ребенок в больнице. За его жизнь борются врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU