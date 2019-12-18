Прокурор Краснодарского края встретился с журналистами

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-18T15:07:52+03:00

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В прокуратуре Краснодарского края прошла традиционная встреча с журналистами. В ней приняли участие представители восемнадцати изданий и телерадиокомпаний. Кроме вопросов, которые волнуют общественность, Сергей Табельский рассказал об итогах работы ведомства.

- По почти 600 публикациям в средствах массовой информации проводились проверки, , каждая четвертая из них была поставлена на контроль. По 60-ти приняты меры прокурорского реагирования, в том числе инициировано возбуждение 5 уголовных дел, - сообщил журналистам Сергей Табельский.

За плодотворное сотрудничество и информационную поддержку по освещению результатов работы прокуратуры края в средствах массовой информации он вручил благодарственные письма руководителям и корреспондентам ведущих краевых СМИ.

Прокурор региона через приглашенных журналистов поздравил жителей Краснодарского края с наступающими Новым Годом и Рождеством.

ИСТОЧНИК KP.RU