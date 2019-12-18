2019-12-18T15:32:51+03:00
Общество

Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы

С такой инициативой выступил Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Екатерина Мишина
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву внести изменения в Земельный кодекс РФ, направленные на урегулирование прав участников земельных аукционов.

По его мнению, сегодня предпринимателям, желающим купить или арендовать земельный участок, во многих случаях вменяют расходы по постановке этого участка на кадастровый учет. При этом в случае проигрыша предпринимателя на аукционе, потраченные деньги ему не возвращают. Кроме того, подобное положение дел негативно сказывается на вовлечении в хозяйственный оборот государственного и муниципального имущества. В связи с этим Борис Титов предложил внести изменения в статью 39.12 Земельного кодекса РФ.

- На наш взгляд, расходы, связанные с организацией и проведением аукциона должны нести местные администрации, распоряжающиеся землей, не перекладывая их на плечи участников торгов, – отметил Борис Титов. – Но если все-таки кадастровые работы выполнялись за счет инициатора аукциона, у него должны быть гарантии возврата средств в случае проигрыша торгов.

По данной проблеме высказался и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. Он отметил, что в его адрес поступали обращения по данным проблемным вопросам от предпринимателей, которые участвовали в аукционах но не выиграли и были вынуждены понести кадастровые затраты и эти затраты им не возместили. Поэтому, по мнению, бизнес-омбудсмена в Краснодарском крае, крайне важно внести изменения в Земельный кодекс РФ, которые защитят права и интересы предпринимателей.

- Кроме того, справедливое решение данной проблемы позволит предпринимателям активнее вовлекать в экономический процесс простаивающие и неиспользуемые земли, что, положительно скажется на пополнении бюджетов всех уровней, - отметил Игорь Якимчик.

Напомним, если у предпринимателей в Краснодарском крае есть предложения, связанные с внесением изменений в законодательство РФ, касающиеся защиты прав и интересов бизнеса, их можно направлять в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае по адресу: город Краснодар, улица Карасунская, 60, офис 58 или по электронной почте bizkk@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы
Прокурор Краснодарского края встретился с журналистами
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
Глава Краснодарского края попал в топ-50 самых упоминаемых персон в 2019 году
Годовалый малыш попал в больницу Сочи с ожогом пищевода, когда надкусил капсулу с порошком
Пора новогоднего волшебства в OZ МОЛЛ
В Сочи спасатели искали мужчину, заблудившегося в лесу
На Кубани запретили продажу никотиновых смесей подросткам
На Кубани мужчина обвинил своего знакомого в краже денег и телефона
В Сочи у приезжих из Иркутска полицейские нашли 39 свертков с мефедроном
На Кубани 19-летний парень пожаловался в полицию, что его обзывают геем и вымогают деньги
В Сочи врачи сохранили зрение 7-летнему ребенку
В Краснодарском крае подвели итоги «Казачьего диктанта»
В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки
На Кубани завершилось первенство по стрельбе из пневматического оружия
В Динском районе руководитель организации задолжал сотруднику 415 тысяч рублей
Евгений Пашутин: «Локомотив-Кубань» не показал ту эффективность в атаке, на которую способен
В Брюховецком районе капитан полиции сломал нос местному жителю
В Сочи подросток проглотил поплавок и чуть не задохнулся
На Кубани школьник опубликовал непристойную фотографию одноклассницы, которую подделал в программе
В Ейске открылась выставка «Рождественская история Щелкунчика»
На Кубани увеличили стипендии победителям Олимпийских игр и их тренерам
В Новороссийске мужчина упал на козырек подъезда
В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Виталия Севастьянова
Кубанский бобслеист завоевал «серебро» этапа Кубка Европы