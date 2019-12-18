В поселке Российском сносят семиэтажный многоквартирный самострой
Возведенный с грубыми нарушениями многоквартирный дом стоял недостроенным с 2015 года. Суд принял решение о сносе, строители уже приступили к демонтажу здания.
- Будет рассмотрен вопрос, чтобы на данном участке построить детский сад, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.
Проведенная экспертиза здания показала — дом, помимо того, что строился незаконно, возведен с грубыми нарушениями технологии. Экспертиза установила проблемы с плитами перекрытия, также строители использовали «слабую» марку бетона. Проживание в таком доме было бы просто опасным для жизни.
Планируется снести здание в течение двух месяцев.
Также администрация города сообщила, что для строительства в поселке Российском нормальных дорог, коммуникаций и социальных объектов будет разработан проект планировки.
ИСТОЧНИК KP.RU