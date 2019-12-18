В поселке Российском сносят семиэтажный многоквартирный самострой

СЕГОДНЯ 17:12 2019-12-18T17:12:59+03:00

Он был возведен по улице Ратной Славы

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Возведенный с грубыми нарушениями многоквартирный дом стоял недостроенным с 2015 года. Суд принял решение о сносе, строители уже приступили к демонтажу здания.

- Будет рассмотрен вопрос, чтобы на данном участке построить детский сад, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Проведенная экспертиза здания показала — дом, помимо того, что строился незаконно, возведен с грубыми нарушениями технологии. Экспертиза установила проблемы с плитами перекрытия, также строители использовали «слабую» марку бетона. Проживание в таком доме было бы просто опасным для жизни.

Планируется снести здание в течение двух месяцев.

Также администрация города сообщила, что для строительства в поселке Российском нормальных дорог, коммуникаций и социальных объектов будет разработан проект планировки.

ИСТОЧНИК KP.RU