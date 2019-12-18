На территории Городского Сада Краснодара проводятся археологические раскопки

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-18T17:38:43+03:00

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Археологические работы начались на территории Городского Сада 18 декабря. Исследование культурного слоя проводят специалисты Института археологии Российской Академии наук. Археологи изучат зону поселения воинствующих племен меотов.

- Меотское городище на территории Городского Сада — памятник, входящий в список объектов культурного наследия. Исследователи с помощью «локальных земляных вскрытий» планируют уточнить границы памятника и выявить наличие или отсутствие культурного слоя, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Институте.

Для проведения исследований археологи разработают небольшие участки территории зеленой зоны парка — 2 м в длину и 1 м в ширину. Зеленые зоны со временем будут восстановлены.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что для строительства в поселке Российском нормальных дорог будет разработан проект планировки. Он позволит запустить процесс для дальнейшего системного строительства в этом районе дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU