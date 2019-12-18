На территории Городского Сада Краснодара проводятся археологические раскопки
Археологические работы начались на территории Городского Сада 18 декабря. Исследование культурного слоя проводят специалисты Института археологии Российской Академии наук. Археологи изучат зону поселения воинствующих племен меотов.
- Меотское городище на территории Городского Сада — памятник, входящий в список объектов культурного наследия. Исследователи с помощью «локальных земляных вскрытий» планируют уточнить границы памятника и выявить наличие или отсутствие культурного слоя, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Институте.
Для проведения исследований археологи разработают небольшие участки территории зеленой зоны парка — 2 м в длину и 1 м в ширину. Зеленые зоны со временем будут восстановлены.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что для строительства в поселке Российском нормальных дорог будет разработан проект планировки. Он позволит запустить процесс для дальнейшего системного строительства в этом районе дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU