2019-12-18T17:36:06+03:00
Общество

Деды Морозы со Снегурочками проедут по набережной Геленджика на велосипедах

На курорте пройдет новогодний велозаезд
Екатерина Мишина
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Геленджика.Фото: пресс-служба администрации Геленджика.
Изменить размер текста:

В канун встречи всеми любимого зимнего праздника в Геленджике пройдет ежегодное новогоднее мероприятие – массовый велозаезд Дедов Морозов и Снегурочек.

Весело проводить уходящий год и самому на время стать волшебником сможет любой желающий. Чтобы принять участие в необычном спортивном мероприятии требуется лишь новогодний образ, средство передвижения (велосипед, скейт, самокат) и хорошее настроение.

Если все это у вас в наличии, осталось только пройти онлайн-регистрацию. Для этого достаточно считать QR-код вашим мобильным устройством или пройти по ссылке в сторис официального паблика Геленджика в instagram. Сбор участников 22 декабря в 10.30 на Центральной площади Геленджика. Старт новогодних велосипедистов в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани благодаря новому закону сохранят около 27 тысяч га виноградников
В Краснодаре состоится концерт «Сказочные приключения арфы и органа»
12 лет строгача: суд оставил без изменения приговор «краснодарскому каннибалу»
В Краснодаре сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию кубанского парламента
На территории Городского Сада Краснодара проводятся археологические раскопки
Деды Морозы со Снегурочками проедут по набережной Геленджика на велосипедах
В поселке Российском сносят семиэтажный многоквартирный самострой
В Геленджике «Елочка Победы» исполнит желания ветеранов
Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы
Прокурор Краснодарского края встретился с журналистами
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
Глава Краснодарского края попал в топ-50 самых упоминаемых персон в 2019 году
Годовалый малыш попал в больницу Сочи с ожогом пищевода, когда надкусил капсулу с порошком