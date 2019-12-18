Деды Морозы со Снегурочками проедут по набережной Геленджика на велосипедах

СЕГОДНЯ 17:36 2019-12-18T17:36:06+03:00

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В канун встречи всеми любимого зимнего праздника в Геленджике пройдет ежегодное новогоднее мероприятие – массовый велозаезд Дедов Морозов и Снегурочек.

Весело проводить уходящий год и самому на время стать волшебником сможет любой желающий. Чтобы принять участие в необычном спортивном мероприятии требуется лишь новогодний образ, средство передвижения (велосипед, скейт, самокат) и хорошее настроение.

Если все это у вас в наличии, осталось только пройти онлайн-регистрацию. Для этого достаточно считать QR-код вашим мобильным устройством или пройти по ссылке в сторис официального паблика Геленджика в instagram. Сбор участников 22 декабря в 10.30 на Центральной площади Геленджика. Старт новогодних велосипедистов в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU