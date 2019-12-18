2019-12-18T17:39:54+03:00
Общество

В Краснодаре сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию кубанского парламента

Участие в мероприятии принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Иван Егоров
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Открывая торжественное собрание, председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил об истории создания Законодательного Собрания края и приоритетных направлениях в его работе.

- Четверть века – немалый срок. За эти годы парламент Кубани прошел путь, насыщенный разными событиями. Но неизменными всегда оставались приоритеты – создание надежной правовой базы для дальнейшего социально-экономического развития региона. За строчками каждого принятого закона и постановления стоят живые дела, проблемы, волновавшие миллионы кубанцев, и совместный труд депутатов, работников органов исполнительной власти, приложивших немалые усилия для их разрешения, – сказал Юрий Бурлачко.

Участников торжественного собрания приветствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, выразив признательность депутатам за принятие эффективных решений и поддержку.

- Быть депутатом — это не работа, это служение и огромная ответственность. Доверие избирателей надо оправдывать каждый день. Желаю вам оставаться в строю, вы всегда нужны Кубани. Мы действительно одна команда, – сказал глава региона.

Особую благодарность руководители региона адресовали депутатам предыдущих созывов и лично председателю Законодательного Собрания Краснодарского края I-V созывов Владимиру Бекетову. Разработанные и принятые в парламенте под его руководством законы послужили основой для роста аграрной отрасли края, притока инвестиций, развития местного самоуправления и многих других сфер. Во многом благодаря Бекетову ЗСК за 25 лет работы заслужило репутацию одного из самых эффективных заксобраний страны.

Депутатам пожелали дальнейшей плодотворной работы на благо жителей края, принципиальности в отстаивании их интересов и честности в первую очередь перед самими собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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