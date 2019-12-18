12 лет строгача: суд оставил без изменения приговор «краснодарскому каннибалу»

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-18T18:09:32+03:00

Его признали виновным убийстве и надругательстве над телом женщины

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Приговор «краснодарскому каннибалу» вынесли еще в июне 2019 года. Версия следствия, которая была поддержана судом, такова - 8 сентября 2017 года Дмитрий Бакшеев вместе с женой решили выпить. Составить им компанию пригласили 35-летнюю знакомую Елену Вахрушеву. Сама женщина перебивалась случайными заработками.

В какой-то момент Наталье показалось, что собутыльница откровенно флиртует с ее мужем. Женщина задумала убить Елену, но не сама. Уговорила мужа.

- Путем уговоров она потребовала от мужчины убить женщину. Бакшеев из-за своей слабохарактерности и психологического состояния находился под влиянием супруги, - сообщали в СУ СК по Краснодарскому краю.

Схватив нож, он дважды ударил в грудь Елену, затем расчленил ее тело, часть останков он спрятал, а остальное забрал с собой.

Мужчина был признан вменяемым. Прокуратура запросила краснодарскому «каннибалу» более 14 лет тюрьмы строгого режима.

- С учетом позиции государственного обвинителя Прикубанский районный суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 12 годам и 2 месяцам в исправительной колонии строгого режима, - говорили в прокуратуре Краснодарского края.

Защита «краснодарского каннибала» обжаловала приговор. Но в итоге судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело и согласилась с постановлением обвинительного приговора. Бакшеева отправят в колонию строгого режима на 12 лет и 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU