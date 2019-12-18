2019-12-18T18:13:01+03:00
Звезды

В Краснодаре состоится концерт «Сказочные приключения арфы и органа»

Мероприятие состоится уже в эту субботу
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: kmto-premiera.ruФото: kmto-premiera.ru
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Лауреаты международных конкурсов Анна Шкуровская (арфа, Москва) и Анна Суслова (орган, Москва) приглашают слушателей всех возрастов в новогоднее путешествие по сказкам и мелодиям.

- Концерт «Сказочные приключения арфы и органа» пройдёт в Муниципальный концертный зал 21 декабря 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе КМТО "Премьера".

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Краснодаре можно посмотреть сказочное представление «Чудеса Лукоморья», которое строится по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Премьера стартовала 15 декабря, мероприятие можно посетить до 5 января 2020 года.

Кстати, жители и гости Краснодара смогут с 20 ноября по 30 декабря написать письмо зимнему волшебнику, подготовить поделки и рисунки. Их можно будет оставить в домике Деда Мороза, который появился возле Дворца искусств ТО «Премьера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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