В Краснодаре объявлен в международный розыск, сбежавший из-под ареста застройщик

СЕГОДНЯ 19:20 2019-12-18T19:20:04+03:00

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Напомним, Антон Остринский и Рафик Нерсесян под видом продажи квартир в ЖК «Мир» и ЖК «Луч» в Краснодаре предоставили 833 участникам долевого строительства ложные сведения и получили около 900 млн рублей. А 25 октября Антон Остринский, находясь под домашним арестом, совершил побег.

- С учетом имеющейся оперативной информации о выездах за границу РФ и бронирования авиабилетов в Турцию, Остринского объявили в международный розыск Интерпола. Все организовано для того, чтобы его арестовать и экстрадировать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время правоохранители проверяют адреса проживания близких родственников разыскиваемого.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 36-летний Антон Остринский – сын депутата городского собрания Сочи от «Единой России» Леонида Остринского - изначально был под подпиской о невыезде, но с осени 2017-го до недавнего времени находился под стражей, а все его имущество оказалось под арестом.

Однако в октябре Прикубанский суд смягчил меру пресечения застройщику и перевел обвиняемого под домашний арест, который он должен был отбывать в съемной квартире на улице Архитектора Ишунина в Фестивальном микрорайоне Краснодара. Не дожидаясь постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции обвиняемый скрылся из своей квартиры. Даже было опубликовано видео побега.

ИСТОЧНИК KP.RU