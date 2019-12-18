Села на стул и умерла: В Выселковском районе в гостях внезапно стало плохо женщине

СЕГОДНЯ 19:24 2019-12-18T19:31:12+03:00

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Инцидент произошел в станице Новомалороссийской Выселковского района. Местным правоохранителям позвонила встревоженная женщина. По телефону она рассказала, что к ней в гости пришла старая знакомая Мария Серова (имя и фамилия изменены – Авт.). С приятельницей они давно не виделись - решили выпить за встречу.

- Только мы сели за стол, как вдруг подруга поникла и упала. Я пыталась привести ее в чувства, но, похоже, она умерла, - рассказывала правоохранителям заявительница.

Основная причина смерти устанавливается, есть предварительная - это остановка сердца. Не исключается и тромбоэмболия, проще говоря, у женщины мог оторваться тромб.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

- По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Мария не так давно освободилась из мест лишения свободы. Всего у женщины было четыре судимости. В 2008 году ее отправили в колонию за кражу и убийство на 7 лет и 2 месяца. В 2013-м за примерное поведение ее освободили по УДО почти на полтора года раньше.

В 2015 году Мария пристрастилась к алкоголю. В основном, выпивала в общественных местах, хулиганила, за что не раз ей выписывали административные протоколы. В январе 2017-го женщину снова отправили в колонию за то, что забыла «отметиться» у правоохранителей - после освобождения в отношении нее установили административный надзор. А в марте ей вынесли приговор по другому делу за хранение наркотиков.

В апреле 2018 года рецидивистка освободилась, но спустя полгода снова пошла под суд. Последнее свое наказание она отбывала за кражу продуктов у соседки – на свободу вышла осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU