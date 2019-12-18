2019-12-18T20:03:38+03:00
Происшествия

Жительница Кубани продавала квартиры в незаконно построенном доме

Здание пойдет под снос
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

35-летняя жительница города Сочи получила разрешение на строительство двухэтажного дома. Но вопреки утвержденной проектной документации, возвела многоквартирный дом. А позже стала продавать помещения по договорам долевого участия.

- В настоящее время, не введенное в эксплуатацию строение, решением суда признано незаконным и подлежит сносу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленницу задержали и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине предъявлено обвинение в инкриминируемом ей противоправном деянии.

В настоящее время следствие устанавливает потерпевших от действий обвиняемой. Всем, кто обладает информацией о фактах противоправной деятельности обвиняемой, правоохранители просят сообщить по телефону 8-988-666-66-39.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что обманутые дольщики смогут не платить налоги на компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Произведенное на краснодарском станкостроительном заводе оборудование экспортируют на Кубу
В Кореновске выявили незаконный игорный клуб
Жительница Кубани продавала квартиры в незаконно построенном доме
СК проверяет информацию о скандале в детском саду Новороссийска
Села на стул и умерла: В Выселковском районе в гостях внезапно стало плохо женщине
В Краснодаре объявлен в международный розыск, сбежавший из-под ареста застройщик
На Кубани благодаря новому закону сохранят около 27 тысяч га виноградников
В Краснодаре состоится концерт «Сказочные приключения арфы и органа»
12 лет строгача: суд оставил без изменения приговор «краснодарскому каннибалу»
В Краснодаре сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию кубанского парламента
На территории Городского Сада Краснодара проводятся археологические раскопки
Деды Морозы со Снегурочками проедут по набережной Геленджика на велосипедах
В поселке Российском сносят семиэтажный многоквартирный самострой
В Геленджике «Елочка Победы» исполнит желания ветеранов
Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы
Прокурор Краснодарского края встретился с журналистами
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
Глава Краснодарского края попал в топ-50 самых упоминаемых персон в 2019 году
Годовалый малыш попал в больницу Сочи с ожогом пищевода, когда надкусил капсулу с порошком