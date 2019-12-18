Жительница Кубани продавала квартиры в незаконно построенном доме

СЕГОДНЯ 20:03 2019-12-18T20:03:38+03:00

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35-летняя жительница города Сочи получила разрешение на строительство двухэтажного дома. Но вопреки утвержденной проектной документации, возвела многоквартирный дом. А позже стала продавать помещения по договорам долевого участия.

- В настоящее время, не введенное в эксплуатацию строение, решением суда признано незаконным и подлежит сносу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленницу задержали и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине предъявлено обвинение в инкриминируемом ей противоправном деянии.

В настоящее время следствие устанавливает потерпевших от действий обвиняемой. Всем, кто обладает информацией о фактах противоправной деятельности обвиняемой, правоохранители просят сообщить по телефону 8-988-666-66-39.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что обманутые дольщики смогут не платить налоги на компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU